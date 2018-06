Difesa: missione militare italiana in Kosovo, cambio al comando dell'Mnbg-W (2)

- Il generale Lanza de Cristoforis ha evidenziato l’importanza del contributo italiano nelle missioni internazionali, soffermandosi sui risultati raggiunti dai militari italiani. Il generale Cuoci ha sottolineato l’”Enduring Commitment” espresso delle Forze impegnate nella missione in Kosovo, esprimendo sentite parole di compiacimento per la professionalità dimostrata dall’Unità e per l’apprezzamento rivolto dalle Istituzioni kosovare. Durante i sei mesi di mandato, il contingente multinazionale, composto da circa 650 militari provenienti da Italia, Slovenia, Austria e Moldavia, ha assicurato la libertà di movimento dei cittadini del Kosovo, garantendo un ambiente sicuro e protetto nel pluralismo delle etnie e delle confessioni religiose presenti sul territorio balcanico. I militari dell’Unità hanno operato con costante impegno, vigilando e proteggendo il Monastero di Decane in qualità di primi responsabili e realizzando progetti CI.MI.C. (Cooperazione Civile e Militare), improntati al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. (Com)