Kosovo: "Deutche Welle", difficile modificare Costituzione per formazione forze armate

- I dirigenti delle istituzioni del Kosovo affermano che la trasformazione della Forza di sicurezza del Kosovo (Ksf) in forze armate a tutti gli effetti è un processo irreversibile. È quanto si legge in un articolo pubblicato dal network tedesco “Deutsche Welle”, che sottolinea la contrarietà alla questione della comunità serba residente in Kosovo, oltre che del governo di Belgrado. Il governo di Pristina vuole trasformare le Ksf attraverso emendamenti costituzionali o attraverso una legge se i deputati serbi continuano a respingere gli degli emendamenti costituzionali. La Costituzione del Kosovo prevede che ogni emendamento richieda deu terzi dei voti degli 120 deputati e due terzi voti dei rappresentanti serbi del Kosovo. Nei loro sforzi per persuadere i serbi, i leader delle istituzioni kosovare sostengono che la trasformazione delle Ksf in forze armate rafforzerà la pace nella regione e queste assumerebbero un ruolo nella sicurezza regionale e globale. (segue) (Kop)