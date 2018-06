Kosovo: "Deutche Welle", difficile modificare Costituzione per formazione forze armate (2)

- Tuttavia i rappresentanti serbi del Kosovo sono apertamente contrari alla formazione di un esercito e affermano che coordineranno le loro azioni con il governo a Belgrado. Il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin ha dichiarato ai media serbi che Belgrado non accetterà mai la trasformazione delle Ksf in forze armate, "perché ciò costituisce una grave violazione di tutti gli accordi raggiunti finora". Nel frattempo, le istituzioni del Kosovo non sono scoraggiate dalla posizione di Belgrado in materia. Burim Ramadani, viceministro del per le Forze di sicurezza ed esperto in materia, ha detto che le istituzioni del Kosovo stanno compiendo seri sforzi e che credono in un processo condiviso. "È molto importante che aumenti la fiducia tra la comunità serba del Kosovo nelle Ksf. Questa è la prova di una posizione diversa da quella del governo serbo che ha recentemente intensificato la sua pressione politica sui serbi del Kosovo. Il governo del Kosovo, il ministero della Sicurezza e tutte le altre istituzioni sono impegnate e si coordinano quotidianamente con le parti interessate locali e internazionali nel processo di transizione", ha affermato Ramadani. (segue) (Kop)