Kosovo: "Deutche Welle", difficile modificare Costituzione per formazione forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro ha aggiunto che le Ksf sarà trasformato attraverso un processo trasparente con la Nato, i partner del Kosovo e tutte le comunità etniche residenti nel paese balcanico. "In ogni caso, le istituzioni del Kosovo sono interessate e impegnate affinché questo processo includa gli emendamenti costituzionali, ogni volta che verranno effettuati. Ma questo non esclude necessariamente cambiamenti sostanziali che sono necessari attraverso gli emendamenti legali. La transizione delle Ksf avviene attraverso emendamenti legali. E gli emendamenti costituzionali cambiano il nome e mirano a garantire il massimo sostegno politico in parlamento". (Kop)