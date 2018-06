Difesa: ministro slovacco Gajdos in visita a Belgrado

- Il ministro della Difesa della Slovacchia, Peter Gajdos, è oggi in visita in Serbia. Secondo una nota diramata dalle autorità di Belgrado, Gajdos ha avuto un incontro con l'omologo serbo, Aleksandar Vulin. La Slovacchia, secondo quanto reso noto da Vulin, ha confermato ancora una volta che manterrà la sua posizione di non riconoscimento del Kosovo come stato indipendente. "Allo stesso modo, la Slovacchia sostiene la posizione della Serbia riguardo all'esistenza di un esercito del Kosovo e ha concordato sul fatto che non può esistere nessun esercito del Kosovo", ha proseguito Vulin secondo la nota del ministero della Difesa serbo. I due ministri hanno discusso anche dei temi riguardanti la cooperazione nel settore della Difesa, la situazione regionale e la partecipazione congiunta nelle missioni multinazionali.(Seb)