I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: parlamento conferma Jorgovanka Tabakovic a guida Banca centrale - Il parlamento della Serbia ha confermato Jorgovanka Tabakovic alla guida della Banca nazionale serba (Nbs). Secondo quanto riporta la stampa locale, hanno votato a favore 142 deputati, mentre sei si sono astenuti. La Tabakovic è stata eletta per la prima volta governatore della Banca centrale serba nell'agosto del 2012, e il prossimo agosto scadrà il mandato. Nei giorni scorsi il presidente serbo, Alakesandar Vucic, ha proposto di mantenere Tabakovic alla guida della Banca centrale. Secondo quanto riferisce il sito del parlamento serbo, il capo dello Stato ha motivato la proposta con i positivi risultati finora ottenuti dall'istituto centrale, in particolare nella tutela della stabilità macroeconomica. L'inflazione, secondo quanto riporta la motivazione pubblicata sul sito del parlamento, è stata mantenuta ad un livello medio di circa il due per cento, mentre i tassi d'interesse per i crediti ad imprese e famiglie sono stati abbassati al livello minimo. E' stata infine mantenuta, si legge ancora, una relativa stabilità del corso valutario del dinaro nei confronti dell'euro. Jorgovanka Tabakovic è nata nel 1960 e ha conseguito una laurea in Economia all'Università degli Studi di Pristina. (segue) (Res)