Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, non ci sono ragioni per non aprire ponte di Mitrovica

Pristina, 18 giu 09:34 - (Agenzia Nova) - I lavori per la ricostruzione del ponte di Mitrovica sono completi e non ci sono ragioni per non aprirlo: lo ha dichiarato il capo della delegazione del governo kosovaro nel dialogo con la Serbia, Avni Arifi, parlando all'emittente "Rtk". Secondo Arifi, la decisione di riaprire il ponte sul fiume Ibar è solamente una questione politica e la parte serba presenta richieste "ridicole" per non procedere con questo passaggio. "Non c'è una sola ragione, è una decisione politica", ha affermato Arifi aggiungendo che tale decisione è quasi raggiunta per cui si può dire che la riapertura del ponte "è questione di ore". (segue) (Kop)