Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, non ci sono ragioni per non aprire ponte di Mitrovica (2)

Pristina, 18 giu 09:34 - (Agenzia Nova) - Il ponte sul fiume Ibar a Mitrovica aprirà presto: il sindaco della parte sud della cittadina del Kosovo settentrionale, Agim Bahtiri, è tornato ad assicurarlo parlando nei giorni scorsi al portale d'informazione "Ekonomia Online". "Ci sono ancora alcune questioni minori da risolvere, ma credo che il ponte aprirà presto", ha dichiarato il sindaco di Mitrovica sud. A suo modo di vedere, presto il ponte sull'Ibar sarà aperto agli spostamenti in quanto i lavori di costruzione hanno raggiunto lo stadio finale. Di diverso avviso il sindaco di Mitrovica Nord, Goran Rakic, il quale parlando nei giorni scorsi al quotidiano serbo "Politika" ha detto che l'apertura del ponte principale sul fiume Ibar "non è in programma". (segue) (Kop)