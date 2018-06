Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, non ci sono ragioni per non aprire ponte di Mitrovica (3)

Pristina, 18 giu 09:34 - (Agenzia Nova) - Secondo il sindaco della parte a maggioranza serba della cittadina del Kosovo settentrionale, i lavori sulla ricostruzione del ponte sono in corso e, a parte le condizioni tecniche, anche quelle relative alla sicurezza non sono ancora rispettate. "Sulla base dell'accordo di Bruxelles, questa materia è direttamente condizionata alla firma di un memorandum per la linea di confine tra i comuni del nord e del sud nel villaggio di Suhodoll. Tutti gli annunci del sindaco di Mitrovica Sud, Agim Bahtiri, sono fatti per scopi politici interni. Sono sicuro che anche lui è consapevole di quello che dice l'accordo", ha detto Rakic. (segue) (Kop)