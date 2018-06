Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, non ci sono ragioni per non aprire ponte di Mitrovica (4)

Pristina, 18 giu 09:34 - (Agenzia Nova) - "L'Unione europea è favorevole allo svolgimento di una cerimonia per la riapertura del ponte di Mitrovica", ha detto nei giorni scorsi il sindaco di Mitrovica sud, Agim Bahtiri, parlando all'emittente "Rtv Dukagjini". Bahtiri si è detto personalmente in favore di tale cerimonia, mentre il sindaco di Mitrovica nord Goran Rakic "è contrario". "Non penso ci siano problemi politici riguardo la riapertura del ponte", ha aggiunto il sindaco di Mitrovica sud. A suo parere, tutto è chiaro riguardo il confine amministrativo tra le due parti di Mitrovica, la cittadina del nord del Kosovo divisa dal fiume Ibar tra la parte sud a maggioranza albanese e quella nord a maggioranza serba, e non ci saranno nuovi negoziati sulla questione. (segue) (Kop)