Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, non ci sono ragioni per non aprire ponte di Mitrovica (5)

Pristina, 18 giu 09:34 - (Agenzia Nova) - La riunificazione di Mitrovica è un tema prioritario per il Kosovo e deve venire prima dell'ottenimento di un seggio alle Nazioni Unite. E' quanto sostiene il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, secondo quanto dichiarato dopo l'incontro con il relatore del Parlamento europeo per il Kosovo, Igor Soltes. Una nota stampa del Vetevendosje, citata dal quotidiano "Zeri", indica che secondo Kurti "per il processo di costruzione delle istituzioni statali in Kosovo, l'unificazione di Mitrovica è più importante della conquista di un seggio alle Nazioni Unite, che viene promesso senza alcuna base". Kurti ha espresso anche un parere sull'operato della missione europea di assistenza giudiziaria (Eulex), affermando che ha fallito nel risolvere i casi legati ai crimini commessi durante e dopo la guerra della fine degli anni Novanta. (Kop) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La riunificazione di Mitrovica è un tema prioritario per il Kosovo e deve venire prima dell'ottenimento di un seggio alle Nazioni Unite. E' quanto sostiene il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, secondo quanto dichiarato dopo l'incontro con il relatore del Parlamento europeo per il Kosovo, Igor Soltes. Una nota stampa del Vetevendosje, citata dal quotidiano "Zeri", indica che secondo Kurti "per il processo di costruzione delle istituzioni statali in Kosovo, l'unificazione di Mitrovica è più importante della conquista di un seggio alle Nazioni Unite, che viene promesso senza alcuna base". Kurti ha espresso anche un parere sull'operato della missione europea di assistenza giudiziaria (Eulex), affermando che ha fallito nel risolvere i casi legati ai crimini commessi durante e dopo la guerra della fine degli anni Novanta. (Kop)