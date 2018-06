Kosovo: ambasciate Usa e Germania ribadiscono necessità di modifiche costituzionali per creazione Esercito

- Le ambasciate di Stati Uniti e Germania hanno ribadito la loro posizione sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Zeri", Washington e Berlino hanno chiarito che per Pristina sarà necessario procedere tramite modifiche costituzionali prima di avere un vero e proprio Esercito. Le rappresentanza diplomatiche dei due paesi invitano inoltre le autorità di Pristina ad usufruire del sostegno da parte della Nato durante il processo di trasformazione delle Ksf in Esercito. Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha ricevuto la scorsa settimana l'assistente del vicesegretario della Nato, John Manza. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, Haradinaj ha sottolineato nell'occasione che il Kosovo è stato liberato e vive in pace "grazie alla Nato e ai suoi alleati strategici". Per tale motivo, Pristina punta senza dubbio in futuro all'adesione alla Nato. (segue) (Kop)