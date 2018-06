Serbia: ministro Esteri Dacic, opportuno avviare attività lobby per arrivare ad incontro con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve avviare un'attività di lobby per poter arrivare ad un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e "difendere i propri interessi" riguardo la questione kosovara: è questa l'opinione del ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, secondo quanto riportato dalla stampa locale. In un'intervista per il quotidiano "Srpski telegraf", Dacic ha così commentato la notizia rilanciata nei giorni scorsi dai media di Pristina secondo cui il presidente kosovaro Hashim Thaci starebbe intraprendendo delle attività di lobby per poter incontrare Trump. "Un domani ci dispiacerà se qualcuno è giunto a Trump prima di noi. In America si sa come funziona. E' un sistema di lobby che è legale, esistono dei contratti, sono pubblici, si pubblicano nei siti dei ministeri e noi dobbiamo occuparcene", ha detto Dacic. (segue) (Seb)