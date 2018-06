Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, pronti a presentare risultati all'Ue

- Il Kosovo intende presentare all'Unione europea i risultati del dialogo con la Serbia: lo ha dichiarato il capo della delegazione kosovara nel dialogo mediato a Bruxelles, Avni Arifi. In un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", Arifi ha spiegato che il Kosovo "è pronto" a discutere del lavoro fatto ma anche "degli ostacoli che stiamo affrontando". Come precisato da Arifi tuttavia, non è ancora stato confermato un incontro con la parte serba a Bruxelles. "Abbiamo presentato due domande in questo senso ad aprile e maggio per riprendere il dialogo con energia, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta", ha dichiarato Arifi. "I Balcani occidentali non hanno mai avuto una opportunità migliore per edificare una pace sostenibile e dovrebbero approfittare di questo momento per avvicinarsi all’Unione europea", ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente del Kosovo Hashim Thaci. Parlando del dialogo con la Serbia, il capo dello Stato di Pristina ha ricordato come, per quanto “sia difficile, non ci sono alternative”. “Il dialogo deve dare un risultato positivo per entrambe le parti coinvolte, con un accordo fra Kosovo e Serbia che rappresenti i valori e gli standard europei”, ha affermato Thaci. (segue) (Kop)