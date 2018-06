Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, pronti a presentare risultati all'Ue (2)

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha confermato nelle scorse settimane la decisione di ritirare la piattaforma per la fase finale del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia, presentata nelle scorse settimane davanti all'Assemblea nazionale di Pristina. "Dobbiamo concedere tempo per un maggiore dibattito tra i partiti politici, che avranno spazio di presentare le loro proposte", ha spiegato Haradinaj. Il consigliere del presidente Hashim Thaci, Bekim Collaku, in un'intervista al quotidiano "Lajmi" ha detto che la decisione del premier dimostra "maturità politica". Il ministro del Lavoro kosovaro Skender Recica ha presentato in parlamento la mozione per ritirare la piattaforma sulla "fase finale" del dialogo tra Pristina e Belgrado. La mozione è stata presentata, come affermato dal ministro Recica, "per conto del premier Ramush Haradinaj" in quanto serve "tempo per costruire un più ampio consenso nazionale ed è necessario proseguire con ulteriori consultazioni". Il vicepresidente del parlamento Xhavit Haliti ha commentato la scelta definendola un diritto dei promotori dell'inziativa: "Il governo ha deciso ed è un diritto dei promotori ritirarla in qualsiasi momento", ha detto. (segue) (Kop)