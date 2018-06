Kosovo: capo delegazione per dialogo con Serbia, pronti a presentare risultati all'Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Kosovo accetterà la riconciliazione con la Serbia in cambio del suo riconoscimento", ha affermato nelle scorse settimane il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj. Il premier kosovaro ha specificato che anche nel caso di riconciliazione, "i crimini non saranno dimenticati". "La riconciliazione significa andare oltre ai dispersi, alle violenze sessuali, ai morti, all'economia rovinata e saccheggiata, ma quando siamo d'accordo, diamo di più. Non stiamo dicendo che dimenticheremo ma a volte possiamo essere d'accordo, per il riconoscimento", ha aggiunto il premier kosovaro. "È questo l'anno giusto? Non posso dirlo - ha proseguito Haradinaj - ma abbiamo chiesto aiuto ai nostri amici, compresi gli Stati Uniti". Rispetto all'adesione del Kosovo all'Interpol, Haradinaj ha chiarito che il paese deve entrare a far parte dell'organizzazione in tempi brevi. "Qualunque paese che combatte la criminalità organizzata internazionale aiuterà il Kosovo ad aderire all'Interpol, e questo è il momento in cui questo lavoro dovrebbe essere deciso. Tutti i paesi hanno chiesto l'adesione del Kosovo all'Interpol per combattere il crimine internazionale che costituisce una pericolosa minaccia", ha concluso Haradinaj. (segue) (Kop)