Speciale infrastrutture: Serbia, entro fine anno completamento rami Corridoio 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione serba del Corridoio paneuropeo 10 vedrà il completamento dei suoi due rami meridionali entro la fine di quest’anno: è questo l’annuncio fatto nei giorni scorsi dal ministro dell’Edilizia, infrastrutture e trasporti serbo Zorana Mihajlovic, che ha dato così per la prima volta una scadenza precisa ai lavori che interessano la parte meridionale del paese e che sono destinati a collegare la Serbia con la Bulgaria e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). “Al più tardi entro dicembre avremo un’autostrada che funzionerà a pieno regime, compresi i tratti con le gallerie”, ha detto il ministro. Domani è previsto l’inizio della stesa dell’asfalto nell’area di Sicevacka klisura. “Mi aspetto che a luglio sia sottoscritto il contratto per il finanziamento della tratta autostradale da Preljina a Pozega. Al più tardi a marzo dell’anno prossimo cominceranno i lavori”, ha detto ancora il ministro. La Serbia, ha proseguito la Mihajlovic, sta realizzando delle importanti opere infrastrutturali anche in altri punti vitali del paese, a cominciare dalla cosiddetta Autostrada della pace che dovrà collegare la città meridionale di Nis (240 chilometri a sud di Belgrado) con Pristina attraverso il comune di Merdare. “L’anno prossimo inizieremo a costruire la Nis-Merdare-Pristina, con una prima sezione lunga 40 chilometri, da Nis a Plocnik. Il valore del progetto è di circa 800 milioni di euro”, ha osservato il ministro. (Seb)