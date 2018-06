Bolivia-Russia: Morales a "Sputnik" su Gazprom, orgoglioso che prima azienda energetica al mondo operi da noi

- Per la Bolivia è motivo di orgoglio sapere che la russa Gazprom, "la più grande azienda al mondo attiva nelle riserve e nello sfruttamento di gas", opera sul suo territorio. Lo ha detto il presidente boliviano Evo Morales in un'intervista esclusiva rilasciata all'agenzia russa "Sputnik", nel quadro del viaggio presidenziale a Mosca. All'indomani di un colloquio con il capo di stato russo Vladimir Putin che ha permesso di siglare più accordi, molti nel settore degli idrocarburi, Morales saluta l' "importante" incontro tra Russia e Bolivia a 120 anni dall'istituzione delle relazioni diplomatiche fra i due paesi, relazioni definite "di vitale importanza" per La Paz. L'incontro con il presidente russo, ha detto Morales, è stato decisivo per sviluppare diversi aspetti negli investimenti, nella cooperazione e nel commercio russo-boliviano. "Voglio salutare questa volontà che ha espresso la Russia di cooperare con la Bolivia, volontà che speriamo si possa estendere a tutta l'America latina. La presenza russa nella regione è importante", ha concluso. (segue) (Brb)