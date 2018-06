Brasile: Coppa del mondo genererà fatturato di 20,3 miliardi nel commercio e nei servizi

- Una ricerca divulgata oggi dalla Confederazione nazionale dei dirigenti dei negozi (Cndl) ha reso noto che la Coppa del mondo di calcio genererà un ricavo pari a 20,3 miliardi di reais (circa 5 miliardi di euro) nel settore commerciale e nei servizi. Secondo la ricerca, circa 60 milioni di consumatori effettueranno acquisti di prodotti e servizi legati alla manifestazione sportiva. Un numero che rappresenta il 51 per cento dei consumatori che seguiranno la Coppa del mondo. Secondo la ricerca, i principali locali dove verranno effettuati acquisti di prodotti legati alla Coppa del mondo saranno supermercati (68 per cento), negozi in strada (35 per cento) e bancarelle (28 per cento). I principali prodotti acquistati saranno birra, bibite, acqua, salatini, prodotti per grigliate, pop corn e prodotti con il logo della Selecao. (Brb)