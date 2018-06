Romania: sindaco Bucarest Firea, 400 mila persone a manifestazione "a difesa dello stato di diritto”

- Il sindaco generale di Bucarest, Gabriela Firea, ha annunciato che circa 400 mila persone parteciperanno alla manifestazione “a difesa dello stato di diritto” organizzata questa sera dal Partito socialdemocratico (Psd) e dall’Alleanza liberaldemocratica (Alde). Firea, intervistata dall’emittente “Antena 3”, si è detta fiduciosa sul fatto che “nulla accadrà a Bucarest” nonostante siano 15 gli eventi contemporanei che si svolgeranno nella capitale romena, compresa la grande manifestazione organizzata dalla maggioranza di governo. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di rispettare la legge e mostrare "molta civiltà, serenità e un approccio positivo". "Bucarest, come in ogni capitale del mondo, in grado di organizzare eventi senza incidenti", ha garantito il sindaco Firea. (Rob)