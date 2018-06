Panama: governo lancia campagna contro lavoro minorile

- Il ministero del Lavoro e per lo sviluppo del lavoro (Mitradel) di Panama ha lanciato una campagna contro il lavoro minorile. Con lo slogan "Ci sono passioni che muovono il mondo e azioni che possono cambiarlo, non più lavoro minorile", la campagna cerca di sensibilizzare la popolazione sui rischi cui sono esposti i bambini e giovani lavoratori. E' stata lanciata in collaborazione e alla presenza della first lady, Lorena Castillo de Varela. Il paese si è posto come obiettivo di sradicare entro il 2020 questo fenomeno: secondo i dati ufficiali, riferisce il quotidiano "La Prensa", nel paese 23 mila 855 minori continuano a lavorare. (segue) (Mec)