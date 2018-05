Usa-Cina: tensioni nel Mar cinese meridionale, Pentagono ritira invito a Pechino a partecipare ad esercitazione navale

- Il Pentagono ha annullato l’invito fatto alla Cina per partecipare all’esercitazione navale di oggi. Un segnale che la crescente espansione militare di Pechino nel Mar cinese meridionale non è ben accetta. Il colonnello Christopher Logan, portavoce del Pentagono, riferisce il quotidiano “Washington Post”, ha dichiarato che Washington ha ritirato il suo precedente invito alla Marina militare cinese a partecipare alla principale esercitazione navale al mondo (2018 Rim of the Pacific – Rimpac) a causa del posizionamento da parte di Pechino di missili antinave, missili terra-aria e di disturbatori elettronici nelle Isole Spratly. Logan ha descritto la decisione di Pechino come una “violazione della promessa fatta dal presidente Xi agli Stati Uniti e al mondo”. “Abbiamo chiesto alla Cina di rimuovere immediatamente i sistemi militari e di invertire la militarizzazione del Mar cinese meridionale”, ha aggiunto. (Res)