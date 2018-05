Onu: economia mondiale crescerà oltre il 3 per cento

- Le Nazioni Unite (Onu) anticipano che l’economia mondiale crescerà oltre il 3 per cento quest’anno e nel 2019, ma avvertono che incombono rischi che potrebbero scatenare uno “choc negli investimenti e nel commercio” che determinerebbe una drastica riduzione d3lla crescita, pari all’1,8 per cento nel 2019. Il rapporto semestrale dell’Onu su “World Economic Situation and Prospects” (situazione e prospettive dell’economia mondiale) pubblicato oggi, riferisce il quotidiano “New York Times”, rivela che l’economia mondiale sta superando le aspettative, con condizioni molto favorevoli agli investimenti in particolare nei paesi sviluppati. Tuttavia il rapporto ammonisce contro l’insorgere di “rischi negativi”, tra questi “l’aumento di probabilità di conflitti commerciali tra le principali economie”. Un rappresentante Onu ha menzionato l’imposizione di dazi da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump anche nei confronti della Cina, nonché la rinegoziazione del Trattato di libero scambio tra i paesi del Nord America (Nafta) con Canada e Messico. (Res)