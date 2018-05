Ue: consigliere regione Friuli Venezia Giulia a riunione Macroregione Alpina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato europeo delle Regioni (CdR) ha ospitato la settima riunione dell'intergruppo "Macroregione Alpina", presieduto dal consigliere regionale del Fvg Franco Iacop, membro del CdR, con all'ordine del giorno la presentazione del programma del Tirolo per la presidenza di Eusalp 2018 e un generale aggiornamento sullo stato di implementazione della strategia stessa. Lo riferisce l'agenzia di stampa della regione Friuli Venezia Giulia (Arc). Hanspeter Wagner, sindaco della città di Breitenwang (Tirolo) e membro del CdR, ha elencato le priorità del Tirolo nell'ambito di Eusalp, di cui il Land è presidente per l'anno in corso, focalizzandosi sul tema dei trasporti e della mobilità, per la quale bisognerà trovare soluzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente alpino. Sono stati inoltre ricordati il problema della disoccupazione giovanile e lo spopolamento delle aree periferiche, sfide a cui si sta tentando di rispondere con programmi di accessibilità informatica e di formazione lavorativa. Infine si è messa in evidenza la cultura alpina dell'utilizzo del suolo, con l'obiettivo di sviluppare un sistema alpino ecologico e attento a soluzioni energetiche rinnovabili innovative. (segue) (Res)