Brasile: Banca centrale, a marzo contrazione dell’economia dello 0,74 per cento, lo 0,13 rispetto al 2017

- La Banca centrale brasiliana ha divulgato oggi l'Indice di attività economica (Ibc-br), indicatore che mostra l'andamento dell'attività l'economica nazionale. Secondo questo indice, l'economia brasiliana si è contratta dello 0,74 per cento a marzo, in confronto con febbraio, e dello 0,13 per cento in relazione all'ultimo trimestre del 2017. L'istituzione monetaria centrale brasiliana ha anche rivisto al ribasso l'Ibc-br di febbraio, che in precedenza segnava un aumento dello 0,09 per cento rispetto a gennaio, e che ora mostra una riduzione dello 0,1 per cento. L'Ibc-br conferma il recupero irregolare dell'economia verde-oro. Non a caso gli analisti del mercato consultati dalla Banca centrale attraverso il bollettino Focus hanno gradualmente ridotto le proiezioni di espansione del prodotto interno lordo (Pil). Nell'ultimo sondaggio, divulgato questa settimana, la media delle previsioni del Pil per il 2018 si è ridotta al 2,51 per cento, contro una proiezione precedente che mostrava un'espansione del 2,76 per cento dello scorso mese. (Brb)