Brasile: ministro dell'Economia, non siamo immuni all'apprezzamento del dollaro

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Eduardo Guardia, ha dichiarato oggi che l'apprezzamento del dollaro è una tendenza in atto in tutto il mondo, e che il Brasile non rimarrà fuori di questo processo. Vedo come una tendenza internazionale il rafforzamento del dollaro. Le monete di vari paesi si stanno deprezzando, e in Brasile succede lo stesso", ha dichiarato Guardia. Alla domanda su come il governo potrebbe agire per bloccare questo aumento, Guardia ha risposto che la soluzione è insistere nelle misure di rafforzamento della situazione fiscale in Brasile. "Il miglior modo di agire, la migliore risposta del governo, è insistere in quello che stiamo facendo, nel processo di consolidamento fiscale, lavorando per rendere l'economia più efficiente e produttiva", ha dichiarato Guardia, "si tratta di un movimento internazionale di rafforzamento del dollaro, e il Brasile non è immune". "Abbiamo uno scenario esterno positivo, l'inflazione è bassa e siamo in un processo di riduzione dei tassi di interesse", ha concluso il ministro dell'Economia, dimostrando ottimismo relativamente alla situazione dell'economia del gigante sudamericano. (Brb)