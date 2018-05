Speciale difesa: Germania, polemiche contro gite scolastiche presso stand Forze armate durante l'Hessentag

- L'unione sindacale tedesca dell'istruzione e della scienza vuole impedire le gite scolastiche degli studenti presso le Forze armate tedesche durante l'Hessentag (giorno dell'Assia, manifestazione che si terrà fino al 3 giugno) a Karbach. Il sindacato teme che i giovani possano essere influenzati da una "campagna pubblicitaria e di consulenza di carriera basata su interessi", anche se l'orientamento professionale è un compito importante per la scuola. Il portavoce dell'Esercito, Wolf-Teja von Rabenau ha replicato: "Siamo stati per 52 anni nell'Hessentag perché i governi provinciali vogliono così". L'effetto del boicottaggio è stato limitato: Anche se il numero totale di visitatori della manifestazione varia di giorno in giorno, non si sono mai presentate agli eventi delle Forze armate meno di 400.000 persone. (Res)