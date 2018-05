Usa-Iran: Washington, sanzioni a Teheran su rete di cambio valuta "illegale" negli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo passo degli Stati Uniti nell’isolare l’Iran dall’economia mondiale ieri è passato per l’imposizione di sanzioni su una rete finanziaria e per l’accusa alla Banca centrale di Teheran di favorire il transito di dollari statunitensi verso l’unità militare conosciuta come Forze Quds e che rientra nella lista nera Usa. Lo riporta il quotidiano “Wall Street Journal”. Congiuntamente agli Emirati Ararbi Uniti (EAU), il dipartimento per il Tesoro statunitense ha imposto sanzioni nei confronti di compagnie iraniane, individui e Autorità che sarebbero coinvolti in una rete di cambio di valuta illegale negli EAU. Al momento le sanzioni ancora non riguardano la Banca centrale iraniana, ma ci si aspetta che anch’essa venga colpita nei mesi a venire. L’intento dell’amministrazione del presidente Donald Trump, dopo essersi ritirata dall’accordo sul nucleare con l’Iran, è ora quello di utilizzare la forza dell’economia statunitense e del dollaro, in quanto valuta di riserva mondiale, per fare pressioni sull’Iran, l’Europa ed altre nazioni affinché si raggiunga un diverso accordo sul nucleare. Il patto che vuole Washington, oltre a limitare permanentemente il programma nucleare di Teheran, prevede anche forti restrizioni al programma di missili balistici e lo stop al supporto che l’Iran offre ai miliziani che combattono nella regione. (Res)