Imprese: Fincantieri, verso creazione filiera navalmeccanica e cantieristica del Friuli Venezia Giulia

- Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, hanno concordato nel corso di una riunione svoltasi presso la direzione dello stabilimento cantieristico isontino di creare una filiera regionale della navalmeccanica e della cantieristica finalizzata all'aggregazione delle piccole e medie imprese. "Vogliamo dare subito un segnale concreto - ha annunciato Fedriga - al bisogno di formazione diretta in settori così impattanti sull'economia della nostra area. Ecco perché - ha precisato - la Regione si mette a disposizione per fornire tutto quanto di sua competenza". (segue) (Com)