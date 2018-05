Kazakhstan: rapppresentante diplomatico Askar Mussinov eletto assistente segretario generale dell'Oic

- Il diplomatico kazakho Askar Mussinov è stato eletto segretario generale aggiunto per la scienza e la tecnologia dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) nel corso della 45ma sessione del Consiglio dei ministri degli Esteri che si sta svolgendo a Dacca, in Bangladesh. Lo riferisce l’ufficio stampa del ministero degli Esteri del Kazakhstan. Mussinov Mussinov è un diplomatico di carriera, che ha ricoperto vari incarichi per conto del ministero degli Esteri kazakho: è stato ambasciatore in Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, segretario esecutivo e viceministro degli Esteri. Al momento lavora come direttore dell'unità per la pace, la sicurezza e la risoluzione dei conflitti presso il segretariato generale dell'Oic a Gedda, in Arabia Saudita. "Ottenere l’incarico è diventato possibile grazie alla grande notorietà del presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev nel mondo musulmano, ai suoi sforzi attivi per lo sviluppo del mondo islamico”, ha affermato il ministro degli Esteri Kairat Abdrakhmanov commentando la nomina. (segue) (Inn)