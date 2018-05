Turchia-Corea del Sud: presidente Erdogan in partenza per Seul, previsto incontro con omologo Moon

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è in partenza oggi a Seul, in Corea del Sud, per una visita di tre giorni durante la quale incontrerà l’omologo Moon Jae-in. Al centro dei colloqui, si legge in un comunicato della presidenza ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”, ci saranno le relazioni bilaterali e le principali questioni regionali e internazionali. La visita in Corea del Sud segue quella che il presidente turco ha concluso ieri in Uzbekistan, dove ha avuto dei colloqui con l’omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Nel suo tour Erdogan è accompagnato dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Cultura e del turismo Numan Kurtulmus, dal ministro dell'Economia Nihat Zeybekci, dal capo dell'intelligence Hakan Fidan, dal ministro della Giustizia Abdulhamit Gul, dal ministro della Scienza, dell'industria e della tecnologia Faruk Ozlu, dal ministro delle Dogane e del commercio Bulent Tufenkci e dal portavoce presidenziale Ibrahim Kalin. (segue) (Tua)