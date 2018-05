Governo: presidente Friuli Fedriga a "la Repubblica", ora tocca a Salvini formare il nuovo esecutivo

- Il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dopo il trionfo alle regionali di domenica scorsa non trattiene l'entusiasmo in una intervista a "la Repubblica": "Siamo oltre qualsiasi aspettativa. Il mandato dei cittadini è quello di governare, a Trieste e a Roma. Il Partito democratico (Pd) è fuori, con i Cinque Stelle si può tornare a discutere partendo da problemi concreti. Ma da oggi Luigi Di Maio non è più l'interlocutore di ieri: la guida del governo nazionale spetta alla Lega Nord, leader di un centrodestra unito". Fedriga ha stravinto le regionali in Friuli Venezia Giulia polverizzando ogni record di consensi per la Lega: "Il centrodestra - dice il neo governatore - ha dimostrato una forza incredibile. Due mesi di stallo non sono stati inutili: la gente ha capito chi può fare davvero la rivoluzione che serve all'Italia e chi è spinto solo dalle proprie ambizioni personali. Adesso tocca a Matteo Salvini tirare le fila di un governo per il paese: l'alternativa sono nuove elezioni subito e mi pare che noi siamo gli unici a non temerle". (segue) (Res)