Usa-Paraguay: dipartimento di Stato, congratulazioni e neopresidente Benitez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a Mario Abdo Benitez per la sua elezione a prossimo presidente del Paraguay in seguito ai risultati del voto del 22 aprile scorso. È quanto riporta una nota del dipartimento di Stato statunitense che si congratula anche con il popolo paraguaiano per aver partecipato alle elezioni dimostrando “il suo impegno nei confronti di valori democratici”. “Le forti relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e il Paraguay – continua la nota – si fondano sull’impegno condiviso nei confronti dei principi democratici, dei diritti umani e delle opportunità economiche per tutti”. “Siamo fiduciosi – prosegue il dipartimento di Stato – che gli Stati Uniti e il Paraguay continueranno a collaborare per promuovere la sicurezza, la prosperità e il buon governo nelle Americhe e nel mondo. Apprezziamo la collaborazione avuta con l’amministrazione del presidente Cartes e auspichiamo di poter presto lavorare con il presidente entrante Abdo Benitez”. (Res)