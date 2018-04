Usa-Giappone: Trump guarda agli armamenti come scorciatoia per riequilibrare la bilancia commerciale

- Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha dovuto affrontare tutto il peso della politica del “primato americano” del presidente Usa Donald Trump, nel corso del summit di due giorni tenutosi questa settimana in Florida. I tentativi di Abe di ricondurre gli Usa nell’alveo del Partenariato trans-Pacifico (Tpp), ed evitare così di affrontare sul fronte bilaterale lo spinoso tema del consistente deficit commerciale Usa, è stato rapidamente accantonato da Trump, che ha ribadito l’intenzione di negoziare un accordo per garantire l’accesso di auto e carne statunitensi al mercato giapponese. Entrambi i leader si trovano però nell’impossibilità di formulare concessioni significative, a causa degli imminenti appuntamenti elettorali nei due paesi: le elezioni di medio termine negli Usa, e quelle per il rinnovo della leadership del Partito liberaldemocratico e della Camera alta in Giappone. Abe e Trump paiono aver trovato una scorciatoia nei contratti per la vendita di armamenti. (segue) (Res)