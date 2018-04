Speciale difesa: Romania, incontro tra ministro Esteri e comandante forze Nato in Europa su agenda Alleanza

- Il ministro della Difesa romeno, Mihai Fifor, ha incontrato il comandante delle forze Nato in Europa, il generale Curtis Scaparrotti. Al centro dei colloqui, le questioni di attualità legate all'agenda dell'Alleanza e sugli sforzi nel settore della Difesa, la riforma della struttura del comando Nato e la progettazione della stabilità, anche in vista del vertice Nato a Bruxelles nel mese di luglio. E' quanto si legge in un comunicato del ministero della Difesa romeno. "Il ministro ha espresso apprezzamento per il costante supporto del Supreme Headquarters Allied Power Europe nell'attuazione delle misure relative alla presenza avanzata dedicata alla parte sud-orientale del territorio alleato, mettendo in evidenza il livello di maturità raggiunto dalla Brigata multinazionale sud-est, nonché il contributo degli alleati nella realizzazione di questa presenza", si legge nel comunicato.Inoltre, è stata sottolineato l'impegno della Romania nel destinare il 2 per cento del Pil alla Difesa e il forte sostegno politico per mantenere questo impegno a lungo termine. "In materia di progettazione della stabilità, il ministro Fifor ha espresso il sostegno della Romania sulle stesse linee, tra cui: il mantenimento del contributo della Romania alla missione Resolute Support in Afghanistan, supporto per stabilizzare l'Iraq tramite la partecipazione della Romania alla Coalizione globalle anti-Daesh; la manutenzione dell'approccio omnidirezionale nel fornire supporto alleato ai partner sia orientali che meridionali", si legge nel comunicato.A sua volta, l'alto ufficiale della Nato ha ringraziato la Romania per il suo significativo contributo nella sicurezza internazionale attraverso la sua costante partecipazione e la determinazione della missione Resolute Support in Afghanistan, nonché della missione Kfor di Kosovo. Inoltre, il generale Curtis Scaparrotti ha elogiato gli sforzi della Romania sulla linea di equa ripartizione degli oneri in seno all'Alleanza e ha accolto con favore l'assegnazione del 2 per cento del Pil nazionale romeno alla difesa. "Per quanto riguarda le aspettative per il vertice di luglio, le due parti hanno convenuto che il messaggio principale sarà la riconferma di unità e solidarietà degli alleati nel gestire le sfide attuali alla sicurezza", ha spiegato Curtis. (Rob)