Speciale difesa: Serbia, premier Brnabic riceve delegazione Assemblea parlamentare Nato

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha ricevuto oggi a Belgrado una delegazione dell'Assemblea parlamentare Nato guidata dal suo presidente Paolo Alli. Secondo una nota del governo serbo, Brnabic ha dichiarato che la Serbia, nonostante sia uno stato neutrale dal punto di vista militare e non nutra aspirazioni per un ingresso nella Nato o in un'altra organizzazione militare internazionale, ha confermato il proprio impegno per un ulteriore sviluppo della cooperazione con l'Alleanza e gli Stati che la compongono. La premier ha detto inoltre che la Serbia ha mostrato di essere un partner affidabile, pronto a cooperare con la Nato e con gli altri fattori internazionali, innanzitutto attraverso il programma Partenariato per la pace (Partnership for peace).Il presidente dell'Assemblea parlamentare Nato ha dichiarato, sempre secondo la nota, che la Serbia e la Nato sono legate da un interesse comune rappresentato dalla tutela della pace e della stabilità nella regione dei Balcani occidentali. Brnabic ha dichiarato che la presenza della missione Nato Kfor in Kosovo è di straordinaria importanza per la Serbia, in particolare dopo il recente episodio riguardante l'arresto del direttore serbo per il Kosovo, Marko Djuric, da parte delle forze speciali della polizia kosovara. I rappresentanti della delegazione dell'Assemblea parlamentare Nato hanno detto alla premier di comprendere quanto il Kosovo rappresenti una questione sensibile per la Serbia e hanno sottolineato l'importanza di proseguire nella ricerca di una soluzione a lungo termine e sostenibile.Brnabic ha infine osservato che nonostante i rapporti politicamente sviluppati in numerosi settori di cooperazione con la Nato, l'atteggiamento dell'opinione pubblica serba verso l'Alleanza è ancora gravato dalla difficile eredità del passato. La premier ha sottolineato l'importanza di un ulteriore rafforzamento della cooperazione reciproca in particolare nella lotta contro il terrorismo, il traffico di esseri umani, il crimine organizzato e quello informatico. E' stato concordato, conclude la nota, un proseguimento delle attività congiunte con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza e lo scambio di conoscenze ed esperienze. (Seb)