Difesa: missione in Kosovo, la Folgore supporta progetti scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​Il Multinational Battle Group West (MNBG-W) a guida italiana, su base 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, ha concluso nei giorni scorsi un ciclo di donazioni sviluppate dalla Cooperazione civile – militare (Cimic) nel settore della formazione in favore di tre istituti scolastici dell'area occidentale del Kosovo. Come riferisce un comunicato stampa, nei giorni passati è stato consegnato diverso materiale didattico alla scuola di Dardanjia sita in Peja/Pec in favore di 58 alunni appartenenti alla comunità Rae (Rom-Ashkali-Egyptian), quattro di etnia bosniaca (Kob) e 25 di etnia albanese (Koa).Presso la scuola di "Heronjite e Dukagjinit" di Gllojan/Glodjane sono stati donati banchi e sedie per l'ammodernamento di tre classi e il conseguente miglioramento delle condizioni per oltre 90 studenti. Infine, all'interno del villaggio serbo di Gorazdevac/Gorazhdec, il Comandante del MNBG-W, colonnello Ettore Gagliardi, ha inaugurato un'aula-laboratorio di chimica, interamente realizzata con fondi della Difesa italiana, a favore di oltre 110 alunni serbi del comprensorio scolastico "Janko Josipevic". (segue) (Com)