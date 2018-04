Difesa: missione in Kosovo, la Folgore supporta progetti scolastici (2)

- In questo modo, continua l'impegno delle Forze armate inquadrate nel MNBG-W nel sostegno del settore educativo per la formazione delle giovani generazioni di studenti kosovari in stretta collaborazione con le autorità locali. Tali incentivi avranno effetti concreti e sostenibili sui futuri sbocchi occupazionali della società, soprattutto nell'ambito della ricerca scientifica e della gestione dei laboratori del settore chimico. Il MNBG-W, composto da unità italiane, slovene, austriache e moldave, secondo quanto stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 1244, assicura la libertà di movimento dei cittadini del Kosovo, garantendo un ambiente sicuro e protetto nel rispetto del pluralismo delle etnie e delle confessioni religiose presenti sul territorio balcanico. (Com)