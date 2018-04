Difesa: amministrazione Trump tenta di espandere la vendita di droni armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Donald Trump ha annunciato oggi una nuova politica che potrebbe espandere la vendita di droni armati. Lo riferisce il quotidiano “New York Times”, precisando che la novità rientra nelle priorità di Trump legate ad accelerare la vendita di armi. Il capo della Casa Bianca ieri in conferenza stampa con il premier giapponese, Shinzo Abe, aveva anticipato la nuova politica accennando al fatto che gli Stati Uniti avrebbero accettato gli ordini di armi dall’estero e che le consegne sarebbero state “rapide”. “In alcuni casi – ha continuato Trump – ci volevano anni prima che gli ordini fossero realizzati a causa della burocrazia al dipartimento di Difesa”, ma “stiamo risolvendo. Sarà questione di giorni. Se sono nostri alleati li aiuteremo ad ottenere importanti equipaggiamenti militari”. La nuova politica, tuttavia, potrebbe non modificare l’intervallo di tempo, spesso anni, tra le ordinazioni e le consegne delle armi, ma il dipartimento di Stato ha annunciato che studierà il modo. Ma la vera novità di ieri ha a che fare con la vendita di grandi droni armati, come i Predator e i Reaper, utilizzati ampiamente contro i ribelli in Afghanistan. L’ex presidente Barack Obama, preoccupato dalla tipologia di armamenti, aveva posto restrizioni sulla loro vendita, consentendo così a paesi come Israele, Cina e Turchia ad inserirsi agilmente in una larga fetta di mercato che ora Trump vuole riconquistare agli Stati Uniti. (Res)