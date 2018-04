Fyrom-Ue: Mogherini, raccomandazione apertura negoziati adesione primo passo verso maggiore unità (2)

- Il primo ministro macedone Zoran Zaev ha ospitato ieri sera gli omologhi dei Balcani occidentali e l'Alto rappresentate per la politica estera e di sicurezza Ue Federica Mogherini per una cena di lavoro organizzata nell'ambito del primo summit digitale della regione, in corso di svolgimento a Skopje. L'evento conta sulla partecipazione dei premier di Albania, Serbia, Kosovo, Montenegro e Bosnia Erzegovina, rispettivamente Edi Rama, Ana Brnabic, Ramush Haradinaj, Dusko Markovic e Denis Zvizdic. Una nota del governo macedone informa che Zaev nell'occasione ha ribadito l'importanza dell'attuazione delle riforme in modo da accelerare "l'ingresso nella famiglia europea". Mogherini, scrive l'agenzia di stampa "Mia", ha invitato i capi dei governi dei paesi della regione a continuare il lavoro di riforme in modo da portare benefici concreti ai cittadini. I premier dei paesi dei Balcani occidentali hanno convenuto sul fatto che il 2018 sarà un "anno storico" per i progressi della regione lungo il cammino di integrazione europea. (segue) (Mas)