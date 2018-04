Italia-Romania: visita Gentiloni a Bucarest rafforza rapporti e conferma impegno italiano in sede Ue (6)

- Gentiloni ha avuto parole di apprezzamento per il presidente romeno per il suo europeismo e la capacità di mantenere un ruolo e un punto di riferimento connotato da "saggezza" ed "equilibrio" a livello europeo. "I colloqui di oggi hanno confermato le relazioni eccellenti tra i nostri paesi e confermano anche a me, personalmente, il ruolo che il presidente Iohannis ha svolto in questi anni e continuerà a svolgere come punto di saggezza e di equilibrio nel contesto europeo", ha precisato Gentiloni, ricordando gli impegni comuni assunti dai due paesi in chiave europea e Nato, come confermato dalle missioni in Afghanistan, Kosovo e in altri scenari internazionali. “Viviamo un momento di qualche incertezza e di difficoltà sulla strada che prenderà l'Europa, c'è una discussione in corso e uno sforzo continuo nel cercare di tenere insieme gli interessi dei singoli paese e la prospettiva europea", ha aggiunto il primo ministro italiano chiarendo che non è accettabile che gli interessi nazionali siano alla lunga in contraddizione con un comune progetto europeo. Per Gentiloni, infatti, la questione migratoria deve essere "una delle grandi priorità dell'Unione europea per gradualmente gestire questo fenomeno, che non è transitorio ma ci accompagnerà anche nei prossimi anni", ha puntualizzato Gentiloni. (segue) (Rob)