Balcani: Alto rappresentante Ue Mogherini, prospettiva europea regione è reale e tangibile (4)

- Il presidente serbo Vucic si è detto particolarmente soddisfatto dei progressi conseguiti dalla Serbia e sottolineati nel report della Commissione Ue, ed in special modo nel settore economico. "Abbiamo parlato (con Mogherini) anche dei settori dove ci sono stati meno progressi, e siamo d'accordo che ci impegneremo ancora di più per avanzare in tali settori". Vucic ha ricordato che con Mogherini sono stati affrontati anche i temi del Kosovo e della stabilità regionale. "Sappiamo che quando si arriva al tema del Kosovo, noi serbi abbiamo da dire molte cose diverse rispetto a tanti paesi Ue e a Pristina". Vucic ha poi detto di essere grato a Mogherini per il suo lavoro personale e per quello della sua squadra nell'ambito del dialogo fra le parti. (segue) (Seb)