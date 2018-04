Lombardia: Consiglio regionale, approvata proposta istitutiva commissioni permanenti e speciali

- Approvata oggi dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale la proposta istitutiva delle commissioni permanenti e speciali della nuova legislatura. Al voto in aula del prossimo 24 aprile il compito di ufficializzare il tutto. In caso di esito positivo, sarebbero confermate le otto precedenti commissioni consiliari permanenti, anche se con due leggere modifiche di competenze: la commissione Bilancio avrà competenze anche in ambito di vigilanza delle società partecipate; la commissione Attività produttive anche quelle in materia di formazione e istruzione. Novità tra le commissioni speciali con la creazione di una commissione Montagna, in linea con l'assessorato alla Montagna e agli enti locali voluto dal presidente Attilio Fontana. Le altre quattro commissioni speciali sarebbero l'Antimafia, la commissione Carceri, la commissione per i rapporti con la Svizzera, la commissione Autonomie locali. (Rem)