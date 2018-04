Kosovo: presidente parlamento Veseli, finalmente Ue riconosce lavoro per liberalizzazione visti

- L'Unione europea ha finalmente riconosciuto i progressi del Kosovo nel rispondere ai criteri per la liberalizzazione dei visti. Lo ha dichiarato il presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina Kadri Veseli, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". "Le istituzioni del Kosovo risponderanno alle sfide rimanenti ef ai rilievi sollevati dall'Ue nel rapporto, come sola strada per rafforzare e costruire un futuro europeo per i nostri cittadini", ha dichiarato Veseli, il quale oggi ha incontrato la rappresentante Ue a Pristina Natalyia Apostolova. Anche il ministro per gli Affari europei kosovaro, Dhurata Hoxha, ha evidenziato che finalmente il rapporto della Commissione europea riconosce il lavoro di Pristina in "diversi settori", in particolare nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. (segue) (Kop)