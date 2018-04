Romania: incontro tra ministro Esteri e comandante forze Nato in Europa, focus su agenda Alleanza (3)

- A sua volta, l'alto ufficiale della Nato ha ringraziato la Romania per il suo significativo contributo nella sicurezza internazionale attraverso la sua costante partecipazione e la determinazione della missione Resolute Support in Afghanistan, nonché della missione Kfor di Kosovo. Inoltre, il generale Curtis Scaparrotti ha elogiato gli sforzi della Romania sulla linea di equa ripartizione degli oneri in seno all'Alleanza e ha accolto con favore l'assegnazione del 2 per cento del Pil nazionale romeno alla difesa. "Per quanto riguarda le aspettative per il vertice di luglio, le due parti hanno convenuto che il messaggio principale sarà la riconferma di unità e solidarietà degli alleati nel gestire le sfide attuali alla sicurezza", ha spiegato Curtis. (Rob)