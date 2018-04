Kosovo: governo adotta piattaforma per "fase finale" dialogo con Serbia (4)

- L'adesione del Kosovo all'Interpol (Organizzazione internazionale della polizia criminale) è nell'agenda del governo di Pristina, ha detto nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, parlando al portale d'informazione "Gazeta Express". Secondo il ministro, il Kosovo non è stato mai così vicino come ora all'adesione all'Interpol. Nonostante il fallimento del percorso di adesione all'ultimo tentativo, culminato con il ritiro della richiesta di adesione nel settembre 2017, secondo Pacolli "molto lavoro è stato fatto" e per questo l'obiettivo è raggiungibile. (segue) (Kop)