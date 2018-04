Kosovo: stampa locale, entro il 30 aprile bozza di legge per creazione Esercito

- Il ministero per le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) presenterà entro il 30 aprile al governo di Pristina la bozza di legge sulla creazione di un Esercito. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", la mossa è volta superare il "veto serbo" in quanto un eventuale creazione dell'Esercito tramite l'adozione di modifiche costituzionali sarebbe impossibile data l'opposizione della Lista serba. Il governo kosovaro, riferisce l'emittente "Rtk", sta intanto intensificando l'attività di cooperazione con i suoi partner internazionali, al fine di rendere possibile la creazione dell'Esercito. Il comandante delle Ksf Rrahman Rama ha dichiarato oggi, in un'intervista al quotidiano "Epoka e Re", che il Kosovo come tutti gli altri paesi "ha il diritto di avere un proprio Esercito". (segue) (Kop)