Albania-Italia: presidente Meta conferisce a D'Alema onorificenza Madre Teresa, "per contributo a sostegno degli albanesi" (2)

- Particolare attenzione è stata prestata dal presidente Meta al ruolo del governo italiano guidato da D'Alema nella seconda metà degli anni Novanta a sostegno "dell'intervento militare della Nato per fermare la pulizia etnica in Kosovo, che ha portato alla sua liberazione e degli straordinari aiuti umanitari a favore di un milione di profughi kossvari scappati dalle loro case". Per l'ex premier italiano "l'onore che mi viene reso oggi è un'onore alla forte amicizia che lega l'Italia all'Albania", ha detto D'Alema, sottolineando il ruolo che l'Italia continua a svolgere a sostegno dello sviluppo dell'Albania e del processo per la sua integrazione europea. (Alt)