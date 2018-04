I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: capo dello Stato Vucic riceve delegazione Assemblea parlamentare Nato - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi una delegazione dell'Assemblea parlamentare Nato guidata dal suo presidente Paolo Alli. Secondo una nota della presidenza della Repubblica serba, Vucic ha dichiarato che la ferma posizione di neutralità militare della Serbia non impedisce al paese di sviluppare la cooperazione con la Nato, la quale è anzi nell'interesse del rafforzamento della stabilità regionale. Vucic ha poi sottolineato l'importanza della cooperazione con la missione Nato in Kosovo Kfor, al fine di garantire la sicurezza e la sopravvivenza della popolazione serba in Kosovo. I due interlocutori hanno constatato che fra Serbia e Nato esiste un dialogo intensificato ai massimi livelli. (segue) (Res)