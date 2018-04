Kosovo: presidente Thaci, rapporto Commissione Ue riflette nostri progressi, ora accelerare su visti (2)

- Ieri l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, ha esortato il Kosovo a proseguire le riforme e i colloqui con la Serbia, "anche sul raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante" e nell'ottica di raggiungere un accordo sull'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Thaci, da parte sua, ha esortato Bruxelles a liberalizzare i visti per i cittadini del Kosovo dopo che il mese scorso è stato approvato l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, considerata precondizione da Bruxelles per il dare il via alla libera circolazione dei cittadini kosovari nello spazio Schengen. (Kop)